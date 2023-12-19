Украинская компания получила 7 наград в премии HR-бренд 2023

Разработанные HR-проекты получили награду в категориях диджитал, социальной ответственности и развития.

В октябре состоялась украинская ежегодная премия HR-бренд 2023. По результатам отбора и голосования компания МХП получила награды по 7 номинациям в области HR, сообщает УНН.

Детали

МХП продолжает поддерживать своих сотрудников, демонстрируя приверженность современным подходам к управлению персоналом и социальной ответственности. По результатам отбора и голосования, все программы компании, поданные на конкурс, были признаны лучшими.

Одной из отмеченных инициатив является программа "МХП поруч: реінтеграція ветеранів", которая получила награду в номинации "Соціальний проєкт року". Этот проект направлен на поддержку военных, ветеранов и их реинтеграцию в гражданскую жизнь.

Еще одной важной инициативой является проект "Жінки підкорюють чоловічі професії", который борется со стереотипами в распределении профессий по полу и способствует привлечению женщин к узкопрофильным сферам. Он занял первое место в категории "Різноманіття та Інклюзивність".

Проект "Автоматизація цілепокладання OKR та оцінки результативності в системі SAP SuccessFactors" был признан лучшим в номинации "Діджитал HR". Эта инициатива повышает эффективность персонала и улучшает координацию между различными направлениями деятельности компании.

Также важную роль в деятельности МХП играет программа "Підтримка ментального здоров'я співробітників у мирний час та під час війни". Проект поддерживает благополучие и психологическое здоровье сотрудников, что особенно важно в условиях полномасштабной войны.

Еще два проекта, которые были отмечены на премии - "Молодь у фокусі: ефективний процес розвитку талантів" и "Talent council: нові підходи до управління талантами в сучасній компанії". Первый из них направлен на подготовку молодых специалистов, что является гарантом непрерывного развития экономики Украины, а второй предлагает эффективные методики управления талантами.

Кроме этого, проект "Школа М’ясного сомельє" представляет уникальную концепцию для сети "М’ясомаркет", которая становится местом кулинарных идей в решений в лице "мясного сомелье".

Эти разнообразные проекты, отмеченные в премии, свидетельствуют о систематической работе МХП над методиками управления персоналом, что обеспечивает высокий уровень организации процессов, повышенную производительность и удовлетворенность сотрудников. Такая поддержка способствует не только развитию самой компании, но и будущего Украины.

Справочно

МХП - международная компания в сфере пищевых и агротехнологий, производитель качественных и вкусных продуктов питания, улучшающих жизнь потребителей. Работает в направлениях агро, производства продуктов питания и ритейла и имеет дочерние предприятия в Великобритании, Саудовской Аравии, ОАЭ и странах ЕС. Акции МХП представлены на Лондонской фондовой бирже. Производственные мощности компании охватывают большинство областей Украины, земельный банк составляет 360 000 га.

Как кулинарная компания МХП развивает более 15 продуктовых брендов, в частности "Наша Ряба", "Апетитна", "Легко!", "Бащинський", Skott Smeat, LaStrava, РябChick и другие. Совместно с партнерами МХП открыли по всей Украине 1500 торговых точек различной направленности. Это сеть магазинов кулинарных идей "Мʼясомаркет", заведения вкусного безопасного фастфуда Döner Маркет, магазины "Їжа Свіжа", "Наша Ряба", "Українське курча".