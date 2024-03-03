Удар по Одессе: погибли супруги военных и их 7-месячная дочь, еще двух детей ищут - СМИ
Киев • УНН
Супруги военных и их 7-месячная дочь погибли в результате удара беспилотника в Одессе, а спасатели все еще ищут двух других детей женщины от предыдущего брака.
В Одессе во время дроновой атаки 2-го марта погибла почти вся семья военных. Отца, мать и их семимесячную дочь уже достали из-под завалов. Еще двух детей ищут. Один мальчик чудом спасся, потому что в ночь атаки гостил у бабушки. Об этом пишет Суспільне со ссылкой на слова друзей погибших, передает УНН.
Детали
Журналисты узнали, что в ночь на 2 марта погибли супруги Кравец.
Тела Олега, Татьяны и их семимесячной дочери Лизы уже достали из-под завалов.
Еще двух детей Татьяны от первого брака до сих пор ищут спасатели. Пока девятилетнего Сергея и восьмилетнюю Злату считают пропавшими.
Старший мальчик, Владимир, поехал в Рауховку к дедушке с бабушкой и остался жив, а трое погибли: общий ребенок и двое первого брака.
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Накануне работники ГСЧС также деблокировали из-под завалов тела матери и ее трехмесячного ребенка после того, как ночью россияне целенаправленно атаковали жилой дом.
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В Одессе и области 3 марта объявили траур по погибшим в результате российской атаки.
Прокуратура начала расследование ночной атаки по Одессе по статье нарушение законов и обычаев войны.
Удар по Одессе: погибли супруги военных и их 7-месячная дочь, еще двух детей ищут - СМИ
Супруги военных и их 7-месячная дочь погибли в результате удара беспилотника в Одессе, а спасатели все еще ищут двух других детей женщины от предыдущего брака.
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