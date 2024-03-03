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Удар по Одессе: погибли супруги военных и их 7-месячная дочь, еще двух детей ищут - СМИ

Удар по Одессе: погибли супруги военных и их 7-месячная дочь, еще двух детей ищут - СМИ

Киев  •  УНН

3 марта 2024, 13:19  •  7930 просмотра

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Супруги военных и их 7-месячная дочь погибли в результате удара беспилотника в Одессе, а спасатели все еще ищут двух других детей женщины от предыдущего брака.

В Одессе во время дроновой атаки 2-го марта погибла почти вся семья военных. Отца, мать и их семимесячную дочь уже достали из-под завалов. Еще двух детей ищут. Один мальчик чудом спасся, потому что в ночь атаки гостил у бабушки. Об этом пишет Суспільне со ссылкой на слова друзей погибших, передает УНН.

Детали

Журналисты узнали, что в ночь на 2 марта погибли супруги Кравец.

Тела Олега, Татьяны и их семимесячной дочери Лизы уже достали из-под завалов.

Еще двух детей Татьяны от первого брака до сих пор ищут спасатели. Пока девятилетнего Сергея и восьмилетнюю Злату считают пропавшими.

Старший мальчик, Владимир, поехал в Рауховку к дедушке с бабушкой и остался жив, а трое погибли: общий ребенок и двое первого брака. 

 - рассказала Любовь.


Напомним

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Три человека, которые считались пропавшими без вести, вышли на связь: Кипер о вчерашней атаке рф по Одессе3 марта 2024, 09:59 • 20679 просмотров

Враг атаковал Одесскую область беспилотниками в ночь на 2 марта. В городе прогремели взрывы.

В Одессе и области 3 марта объявили траур по погибшим в результате российской атаки.

Прокуратура начала расследование ночной атаки по Одессе по статье нарушение законов и обычаев войны.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

ОбществоВойна
odessaОдесса
Удар по Одесі: загинуло подружжя військових та їхня 7-місячна донька, ще двох діток шукають - ЗМІ
Strike on Odesa: military couple and their 7-month-old daughter killed, two more children are being searched for - media
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Удар по Одессе: погибли супруги военных и их 7-месячная дочь, еще двух детей ищут - СМИ

Супруги военных и их 7-месячная дочь погибли в результате удара беспилотника в Одессе, а спасатели все еще ищут двух других детей женщины от предыдущего брака.

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