Удар по Одессе: погибли супруги военных и их 7-месячная дочь, еще двух детей ищут - СМИ

В Одессе во время дроновой атаки 2-го марта погибла почти вся семья военных. Отца, мать и их семимесячную дочь уже достали из-под завалов. Еще двух детей ищут. Один мальчик чудом спасся, потому что в ночь атаки гостил у бабушки. Об этом пишет Суспільне со ссылкой на слова друзей погибших, передает УНН.

Детали

Журналисты узнали, что в ночь на 2 марта погибли супруги Кравец.

Тела Олега, Татьяны и их семимесячной дочери Лизы уже достали из-под завалов.

Еще двух детей Татьяны от первого брака до сих пор ищут спасатели. Пока девятилетнего Сергея и восьмилетнюю Злату считают пропавшими.

Старший мальчик, Владимир, поехал в Рауховку к дедушке с бабушкой и остался жив, а трое погибли: общий ребенок и двое первого брака. - рассказала Любовь.



Напомним

"Мама пыталась закрыть собой 8-месячного ребенка": В ГСЧС показали как деблокируют тела в Одессе

Количество погибших в результате атаки российского беспилотника на жилой дом в Одессе возросло до 10 человек. Утром глава Одесской ОГА Олег Кипер сообщил что из-под завалов был извлечен еще один мертвый младенец.

Накануне работники ГСЧС также деблокировали из-под завалов тела матери и ее трехмесячного ребенка после того, как ночью россияне целенаправленно атаковали жилой дом.

Три человека, которые считались пропавшими без вести, вышли на связь: Кипер о вчерашней атаке рф по Одессе

Враг атаковал Одесскую область беспилотниками в ночь на 2 марта. В городе прогремели взрывы.

В Одессе и области 3 марта объявили траур по погибшим в результате российской атаки.

Прокуратура начала расследование ночной атаки по Одессе по статье нарушение законов и обычаев войны.