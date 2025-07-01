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Трое подростков спасены из российской оккупации - Ермак

Киев • УНН

 • 147 просмотра

В рамках инициативы Bring Kids Back UA с временно оккупированных территорий вернули троих подростков, которые отказывались посещать российские школы. Спасенные дети уже на подконтрольной Украине территории, где получают помощь и планируют поступать в украинские вузы.

Трое подростков спасены из российской оккупации - Ермак

В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA удалось спасти троих подростков, которые длительное время находились на временно оккупированных территориях. Об этом в Telegram сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, информирует УНН.

Детали

Он отметил, что все спасенные подростки, несмотря на давление и опасность, учились в украинских школах онлайн и отказывались посещать российские школы.

Сейчас они все уже на подконтрольной территории Украины, получают помощь и поддержку и планируют поступать в высшие учебные заведения, чтобы получить образование и строить свое будущее в Украине

- написал Ермак.

Он поблагодарил команду Helping to Leave за помощь в спасении подростков.

"Выполняем задание Президента - вернуть всех украинских детей", - добавил руководитель ОП.

Напомним

На днях семнадцатилетнего парня вернули в Украину в рамках инициативы "Bring Kids Back UA" после длительного пребывания в оккупации и вынужденного выезда в Россию. Подросток, который во время войны остался один, уже воссоединился с семьей.

Их крайне сложно вернуть: россия делает невозможным процесс розыска похищенных украинских детей - Guardian27.06.25, 15:43 • 2418 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна
Офис Президента Украины
Андрій Єрмак
Украина
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