ССО на Курщине ликвидировали двух северокорейских солдат и захватили ценные трофеи
Киев • УНН
Бойцы 8-го полка ССО ликвидировали двух северокорейских солдат и 7 оккупантов в Курской области. Захвачено ценное военное снаряжение, включая АК-12, тепловизор и документы.
Бойцы 8-го полка Сил специальных операций Украины во время спецоперации в Курской области уничтожили двух северокорейских военных. Наши воины также ликвидировали 7 оккупантов и ранили еще 10.
Об этом сообщают Силы Специальных Операций, передает УНН.
Воины 8-го полка ССО во время операции в Курской области зачистили вражеские позиции, уничтожили живую силу противника и захватили ценные трофеи.
В ходе боя операторы ССО ликвидировали двух северокорейских солдат. Кроме того, с помощью сбросов с дронов наши воины уничтожили 7 оккупантов, еще 10 получили ранения
В ходе зачистки вражеских позиций операторы ССО обнаружили и захватили:
- современные средства индивидуальной защиты и экипировку;
- дальномер «ДЛ-5»;
- тепловизионный прицел «1ПН139-1»;
- штурмовую винтовку АК-12 с прицелом «1П87»;
- средства связи с потенциально ценной информацией.
- Кроме техники, захвачены документы.
Полученные трофеи, в частности, техника и документы, предоставят важную информацию о тактике и ресурсах противника. Работаем дальше
Напомним,
16 января украинские десантники вместе со смежными подразделениями взяли в плен на Курщине 27 военнослужащих противника.
Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина соберегает "буферную зону" в Курской области, чтобы обезопасить Сумы и Харьков от наступлений российских войск.