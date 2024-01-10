САП работает над возвращением из Швейцарии 301,6 млн грн в рамках дела о завладении экс-депутатом-агентом фсб средств "Родовид Банка"

Специализированная антикоррупционная прокуратура сотрудничает с компетентными органами Швейцарии по возврату 301,6 млн грн, незаконно выведенных из "Родовид Банка" экс-депутатом, обвиняемым в серии заказных убийств и государственной измене Александром Шепелевым в 2009 году. Об этом говорится в ответе САП на запрос УНН.

Детали

САП сообщила, что досудебным расследованием установлено, что Шепелев с августа по декабрь 2009 года, по предварительному сговору с группой лиц организовал завладение средствами АО "Родовид Банк" на сумму 301,6 млн грн, которые в дальнейшем легализовал, выведя их на счета компаний открытые в Швейцарской Конфедерации.

"Принятыми мерами на банковские счета в указанной стране на упомянутую сумму средств наложен арест. Специализированная антикоррупционная прокуратура систематически сотрудничает и поддерживает связь с компетентными органами Швейцарской Конфедерации для возвращения указанных средств", - говорится в ответе на запрос.

В то же время в САП добавили, что положения международного законодательства предусматривают необходимость наличия окончательного обвинительного приговора суда, как основания для конфискации средств и их возвращения в Украину.

Сейчас Высший антикоррупционный суд еще рассматривает уголовное производство от 28.08.2013 года по обвинению Шепелева в вышеупомянутом преступлении.

Кроме того, в судах Киева и области слушается еще пять уголовных дел против Шепелева.

Напомним

Ранее Офис генерального прокурора в ответ на запрос УНН сообщил, что общая сумма убытков от преступлений Шепелева составляет 345 млн грн.

В отношении него в законную силу вступили уже два приговора судов. В частности его признали виновным в побеге из-под стражи, а также в заказном убийстве банкира Сергея Кириченко. По первому приговору Шепелева приговорили к 7 годам тюрьмы, по второму - к 15.

Однако судьи Верховного суда Вячеслав Маринич, Владимир Король и Алла Макаровец, которые рассматривали кассацию по делу Шепелева о побеге из-под стражи изменили ему приговор судов предыдущих инстанций в прошлом году, чем почти выпустили Шепелева на свободу. В частности, пойдя на нарушение законодательства, судьи Верховного суда закрыли один из эпизодов дела, по которому имущество агента фсб Шепелева должны были конфисковать, а также пересчитали сроки его содержания под стражей таким образом, что он якобы отбыл уже 7 лет тюрьмы. Верховный суд безосновательно засчитал Шепелеву его пребывание в СИЗО рф, которое ничем не было подтверждено.

Прокурор обратилась в Высший совет правосудия с дисциплинарной жалобой на судей Верховного суда.

Эксперты, опрошенные УНН ранее ставили под сомнение объективность решения Верховного суда, откровенно говоря о коррупционной составляющей. В частности, по мнению председателя правления Фундации DEJURE Михаила Жернакова, судьи Верховного суда могли получить денежное вознаграждение за такое решение.

Политический аналитик Александр Кочетков считает, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) должно проверить добропорядочность судей, которые вынесли такое решение по делу Шепелева.