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Руслан Кравченко о восстановлении Киевской области: в Гостомельской громаде восстановлено более 52% разрушенных россиянами объектов
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Руслан Кравченко о восстановлении Киевской области: в Гостомельской громаде восстановлено более 52% разрушенных россиянами объектов

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В комитете ВР сообщили, когда могут рассмотреть законопроекты об использовании биоматериала погибших
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В комитете ВР сообщили, когда могут рассмотреть законопроекты об использовании биоматериала погибших

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Насыщенная неделя, требующая спокойствия: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января – 4 февраля
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Насыщенная неделя, требующая спокойствия: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января – 4 февраля

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Эксперт о возможных злоупотреблениях в Нацбанке: как мы поборем рф, если не побороли сами себя
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Эксперт о возможных злоупотреблениях в Нацбанке: как мы поборем рф, если не побороли сами себя

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Анонсированный Зеленским Совет по поддержке предпринимательства должен также рассмотреть давление на бизнес со стороны Гетманцева - эксперт
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Анонсированный Зеленским Совет по поддержке предпринимательства должен также рассмотреть давление на бизнес со стороны Гетманцева - эксперт

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В Польше перевернулся украинский автобус, 20 человек пострадали - Николенко
27 январь 2024, 09:24  •  196815 просмотра

В Польше перевернулся украинский автобус, 20 человек пострадали - Николенко

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Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт
26 январь 2024, 09:56  •  266170 просмотра

Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт

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Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп
26 январь 2024, 08:39  •  245962 просмотра

Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп

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Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет
25 январь 2024, 11:09  •  275210 просмотра

Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет

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Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины
25 январь 2024, 08:30  •  260778 просмотра

Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины

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Новости по теме

Руслан Кравченко о восстановлении Киевской области: в Гостомельской громаде восстановлено более 52% разрушенных россиянами объектов

В Гостомельской общине Киевской области уже восстановили более 52% объектов разрушенных в результате полномасштабного вторжения россиян. Об этом рассказал глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко. Он отметил, что все происходит по принципам открытости, и чиновники готовы предоставить все подтверждающие документы.

Война •   •  9267 просмотра
Эксклюзив
Руслан Кравченко о восстановлении Киевской области: в Гостомельской громаде восстановлено более 52% разрушенных россиянами объектов

Каннабис в слоиках: в Запорожье полицейские разоблачили трех любителей "травки"

В Запорожье полиция разоблачила трех человек, которые незаконно хранили у себя дома около 200 и 400 граммов высушенных растений каннабиса. Изъятые вещества направлены на экспертизу для определения окончательного обвинения подозреваемым.

Криминал и ЧП •   •  5435 просмотра
Каннабис в слоиках: в Запорожье полицейские разоблачили трех любителей "травки"

Наибольшая активность российских ДРГ на Сумщине - Демченко

На северных границах с рф пограничники фиксируют попытки захода вражеских диверсионно-разведывательных групп на территорию Украины. Наиболее активное направление для вражеской ДРГ сейчас - Сумщина. Но также есть активность вражеских ДРГ на Харьковщине. Об этом рассказал в эфире программы "Линия фронта" представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко

Война •   •  12567 просмотра
Наибольшая активность российских ДРГ на Сумщине - Демченко

Зеленский: Ключевая цель 2023 года - превзойти врага по качеству работы беспилотников

Зеленский заявил, что ключевой задачей на 2023 год для Украины является сохранение преимущества над Россией в операциях с использованием беспилотников. По его словам, Украина должна разрабатывать лучшие беспилотники, чтобы спасать жизни солдат и опережать российские войска.

Война •   •  17999 просмотра
Зеленский: Ключевая цель 2023 года - превзойти врага по качеству работы беспилотников

"Сделали очень мощный шаг": Украина и Венгрия обсудили возможность встречи Зеленского и Орбана

Украина и Венгрия обсудили возможность встречи президента Зеленского и премьер-министра Орбана. Украинская сторона считает, что достигла прогресса в организации такого саммита для улучшения отношений.

Политика •   •  15592 просмотра
"Сделали очень мощный шаг": Украина и Венгрия обсудили возможность встречи Зеленского и Орбана

В Бериславе российская бомба упала возле жилого дома, обошлось без жертв

Российские оккупанты сбросили авиабомбу возле многоэтажного дома в украинском Бериславе. По предварительной информации, пострадавших в результате атаки нет.

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В Бериславе российская бомба упала возле жилого дома, обошлось без жертв

ЕС хочет продлить льготный режим торговли с Украиной, но с уступками для Польши - СМИ

Европейская комиссия может одобрить продление преференциальной торговли с Украиной до 2025 года, учитывая предложения Польши по ограничению импорта некоторых украинских товаров.

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ЕС хочет продлить льготный режим торговли с Украиной, но с уступками для Польши - СМИ

Венгрия не будет поставлять оружие Украине - Сийярто

Венгрия не будет поставлять оружие Украине, но продолжит оказывать гуманитарную помощь, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он подтвердил позицию Венгрии не поставлять оружие Украине ни сейчас, ни в будущем.

Война •   •  26297 просмотра
Венгрия не будет поставлять оружие Украине - Сийярто

"Обломают зубы": Кулеба о заявлениях венгерских ультраправых силы, "претендующих" на Закарпатье

Венгерские ультраправые политики заявили, что будут "претендовать" на Закарпатскую область Украины, если Украина проиграет войну с Россией. В ответ на это министр иностранных дел Украины Кулеба заявил, что эти политики "сломают зубы" на Украине, как это сделал Путин.

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"Обломают зубы": Кулеба о заявлениях венгерских ультраправых силы, "претендующих" на Закарпатье

Минобороны сделало первое заявление на фоне слухов о возможных отставках Залужного и Умерова

Министерство обороны Украины сделало первое заявление на фоне слухов о возможных отставках главнокомандующего Валерия Залужного и министра обороны Рустема Умерова.

Война •   •  31568 просмотра
Минобороны сделало первое заявление на фоне слухов о возможных отставках Залужного и Умерова