Руслан Кравченко о восстановлении Киевской области: в Гостомельской громаде восстановлено более 52% разрушенных россиянами объектов

В Гостомельской громаде Киевской области уже восстановили более 52% объектов разрушенных в результате полномасштабного вторжения россиян. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН рассказал начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.

В Гостомельской громаде уже восстановили более 52% объектов разрушенных в результате полномасштабного вторжения россиян. - сообщил Кравченко.

Детали

Он привел основные цифры:

- количество поврежденных объектов - 3811

- восстановили полностью и частично с сохранением жизнедеятельности - 2004

- количество восстановленных частных и многоквартирных домов - 1986.

Полностью и частично восстановили такие заведения:

- 3 школы

- 3 детсада

- 3 медучреждения

Восстанавливаем за счет всех доступных ресурсов, в частности, за счет государственного бюджета, местного бюджета, Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии, UNITED24, за счет благотворителей. - рассказал руководитель КОВА.

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Он уточнил, что:

- 6 многоквартирных домов восстанавливают за средства Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии и UNITED24.

- 2 многоэтажки планируется восстанавливать за счет МОМ.

В рамках реализации правительственной программы является Восстановление согласовано:

- 973 заявления на сумму почти 113 млн грн

- 159 заявлений на получение жилищных сертификатов

В настоящее время проводится тендер по капитальному ремонту многоквартирного дома по адресу: пер. Живописный, 5. По данному объекту было объявлено 5 тендерных закупок. Тендерное задание согласовано ПРООН. 4 тендерных предложения были отклонены по ряду законных и объективных причин. - сообщил Кравченко.

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По его словам, среди них:

- компания-участник в своем предложении не учла все требования технической спецификации и другие требования относительно предмета закупки тендерной документации

- участник не исправил в определенный срок выявленные заказчиком несоответствия в документах, представленных им в своем тендерном предложении

- участник, предоставивший наименьшее ценовое предложение не исправил несоответствия, выявленные заказчиком

- участник, не учел всех требований технической спецификации и других требований относительно предмета закупки

- отказ участником от заключения договора по результатам закупки в установленный законодательством срок

- несоответствие участника квалификационным критериям тендерной документации

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"Подчеркиваю! По заключению экспертов по финансам и закупкам ПРООН позиция департамента региональной политики по отклонению указанных выше тендерных предложений является обоснованной и полностью соответствует действующему законодательству.

Одна закупка сейчас на стадии подачи тендерных предложений. В тендере может принять участие любая компания, которая соответствует квалификационным критериям. Тендерные задания в Киевской области являются унифицированными и одинаковыми для всех участников", - добавил руководитель КОВА.