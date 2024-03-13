ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники

Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники

Киев  •  УНН

13 марта 2024, 07:53  •  11197 просмотра

Read in English

Глава Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут в сентябре 2022 года выезжала с родителями за границу на автомобиле, который принадлежит "Мегабанку", находящемуся в процессе ликвидации.

  Директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут в сентябре 2022 года выезжала вместе с родителями за границу на автомобиле, который принадлежит АО "Мегабанк", находящегося в процессе ликвидации. Об этом УНН стало известно из собственных источников.  

По данным собеседника агентства, Светлана Рекрут 22 сентября 2022 года вместе с родителями Валерием и Валентиной Рекрут выехали на автомобиле в Польшу.  

По данным УНН, для этой поездки Рекрут использовала автомобиль Toyota Camry, который принадлежит АО "Мегабанк", находящемуся в процессе ликвидации.  Вернулась в Украину директор Фонда через три дня 25 сентября 2022 года.  

Стоит отметить, что путешествие Рекрут было с четверга по воскресенье, а значит вряд ли она на выходных с родителями на авто ликвидируемого банка ездила в служебную командировку.  

Добавим  

Ранее пресс-служба ФГВФЛ сообщала, что Рекрут пользовалась автомобилями "Мегабанка" во время командировок с целью экономии средств Фонда. 

Сейчас Фонд игнорирует запросы УНН о том, использовались ли автомобили Toyota Camry, принадлежащие АО "Мегабанк", для официальной командировки Светланы Рекрут, кто предоставлял такое разрешение, а также кто осуществлял заправку и обслуживание автомобилей и сколько это стоило.  

Кроме того, УНН поинтересовался у юриста Сергея Лысенко, имела ли право Рекрут пользоваться автомобилями "Мегабанка" по закону, на который сослался Фонд гарантирования вкладов физлиц. Оказалось, что Рекрут, может пользоваться имуществом ликвидируемого банка исключительно в том случае, если она лично входит в состав временной администрации.

Однако по данным сайта youcontrol , Рекрут не является уполномоченным лицом от ФГВФЛ на ликвидацию АО "Мегабанк". Сейчас от Фонда ликвидацию осуществляет Белая Ирина Владимировна.  

"Согласно статье 36 упоминавшегося вами закона, после введения временной администрации имуществом банка может пользоваться только уполномоченное лицо Фонда - ликвидатор, который выполняет функции временной администрации. А другие представители фонда не имеют на это права после введения временной администрации", - сказал Лысенко.

По его словам, использование имущества ликвидируемого банка кем-то, кроме уполномоченного лица Фонда, является нарушением закона, которое должно изучить Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

Напомним

Член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина направила Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции депутатский запрос с просьбой проверить информацию о поездках Светланы Рекрут.

По данным Южаниной, НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов Рекрут во время использования ею для поездок за границу автомобилей, принадлежащих "Мегабанку".

В ответ на журналистский запрос о поездках Рекрут за границу ФГВФЛ сообщил, что сведения о перемещении должностных лиц Фонда (командировки, деловые поездки и т.д.) являются служебной информацией, имеющей ограниченный доступ, а также добавил, что Рекрут обратилась в правоохранительные органы в отношении ИА УНН.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ОбществоКриминал и ЧП
Эксклюзив
Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
  •  11197 просмотра

Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
  •  111233 просмотра

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше

Эксклюзив
ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
  •  115544 просмотра

ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт

Эксклюзив
Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
  •  116968 просмотра

Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница

Эксклюзив
НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
12 марта 2024, 06:42  •  123996 просмотра

НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"

Эксклюзив
Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт
11 марта 2024, 16:27  •  127149 просмотра

Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт

Эксклюзив
Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы
11 марта 2024, 14:51  •  123524 просмотра

Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы

Эксклюзив
Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"
11 марта 2024, 14:27  •  114704 просмотра

Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"

Эксклюзив
Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт
11 марта 2024, 10:36  •  114442 просмотра

Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт

Эксклюзив
Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"
11 марта 2024, 08:58  •  105391 просмотра

Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"

Новости по теме
Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники

Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
Эксклюзив

  •  11197 просмотра
Курс валют на 13 марта: доллар продолжает расти: курс валют на 13 марта

Курс валют на 13 марта: доллар продолжает расти: курс валют на 13 марта

  •  4275 просмотра
россияне били по Сумщине из минометов, артиллерии, дронами и КАБами: есть погибшие и раненые - ОВА

россияне били по Сумщине из минометов, артиллерии, дронами и КАБами: есть погибшие и раненые - ОВА

  •  5919 просмотра
Армия рф за сутки атаковала 9 областей Украины, обстреляв 208 объектов инфраструктуры - отчет

Армия рф за сутки атаковала 9 областей Украины, обстреляв 208 объектов инфраструктуры - отчет

  •  5623 просмотра
По Украине поедут дополнительные рейсы поездов на период школьных каникул

По Украине поедут дополнительные рейсы поездов на период школьных каникул

  •  4633 просмотра
В Конгрессе уже собрали более 160 подписей из 218 за петицию, которая позволит рассмотреть помощь Украине в обход спикера

В Конгрессе уже собрали более 160 подписей из 218 за петицию, которая позволит рассмотреть помощь Украине в обход спикера

  •  10931 просмотра
В Николаевской области враг из артиллерии вечером обстрелял Дмитровку, есть повреждения - ОВА

В Николаевской области враг из артиллерии вечером обстрелял Дмитровку, есть повреждения - ОВА

  •  10676 просмотра
В Киеве на левом берегу прорвало трубу, возможны осложнения движения

В Киеве на левом берегу прорвало трубу, возможны осложнения движения

  •  10331 просмотра
Польский премьер Туск обсудит помощь Украине с Макроном и Шольцем после переговоров с Байденом

Польский премьер Туск обсудит помощь Украине с Макроном и Шольцем после переговоров с Байденом

  •  12362 просмотра
Дрон атаковал здание фсб в российском белгороде

Дрон атаковал здание фсб в российском белгороде

  •  13150 просмотра

Популярные

Жители ВОТ отказываются от поддержки оккупации и ожидают деоккупации региона

Жители ВОТ отказываются от поддержки оккупации и ожидают деоккупации региона

  •  62168 просмотра
Британия "признает" проблемы с перенаправлением средств от продажи "Челси" для Украины

Британия "признает" проблемы с перенаправлением средств от продажи "Челси" для Украины

  •  75407 просмотра
Байден и Трамп выдвинуты от партий на президентских выборах в США

Байден и Трамп выдвинуты от партий на президентских выборах в США

  •  45906 просмотра
Украина и Чехия обсудили антикоррупционное сотрудничество

Украина и Чехия обсудили антикоррупционное сотрудничество

  •  49054 просмотра
Роскошные британские автомобили попадают в рф через Азербайджан, несмотря на санкции

Роскошные британские автомобили попадают в рф через Азербайджан, несмотря на санкции

  •  51638 просмотра

Публикации

Соратницу Гройсмана обвиняют в том, что она "прятала" гуманитарную помощь в спортзале школы: подробности

Соратницу Гройсмана обвиняют в том, что она "прятала" гуманитарную помощь в спортзале школы: подробности

  •  136202 просмотра
Гетманцев хочет больше налогов от бизнеса, как большое, но глупое дитя истощенной матери, которое никак не напьется молока - предпринимательница

Гетманцев хочет больше налогов от бизнеса, как большое, но глупое дитя истощенной матери, которое никак не напьется молока - предпринимательница

12 марта 2024, 06:25  •  163487 просмотра
Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

11 марта 2024, 08:40  •  195277 просмотра
Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

8 марта 2024, 15:00  •  279118 просмотра
Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

8 марта 2024, 11:48  •  277657 просмотра

Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники

Глава Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут в сентябре 2022 года выезжала с родителями за границу на автомобиле, который принадлежит "Мегабанку", находящемуся в процессе ликвидации.

Общество •   •  11197 просмотра
Эксклюзив
Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники

Курс валют на 13 марта: доллар продолжает расти: курс валют на 13 марта

Национальный банк Украины девальвировал гривну на 10 копеек, установив официальный курс на уровне 38,4924 UAH/USD.

Экономика •   •  4275 просмотра
Курс валют на 13 марта: доллар продолжает расти: курс валют на 13 марта

россияне били по Сумщине из минометов, артиллерии, дронами и КАБами: есть погибшие и раненые - ОВА

россияне 18 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, вызвав 64 взрыва, повредив 30 квартир в жилом доме, есть пострадавшие.

Война •   •  5919 просмотра
россияне били по Сумщине из минометов, артиллерии, дронами и КАБами: есть погибшие и раненые - ОВА

Армия рф за сутки атаковала 9 областей Украины, обстреляв 208 объектов инфраструктуры - отчет

Российские войска обстреляли 9 областей Украины, атаковав 145 населенных пунктов и 208 объектов инфраструктуры.

Война •   •  5623 просмотра
Армия рф за сутки атаковала 9 областей Украины, обстреляв 208 объектов инфраструктуры - отчет

По Украине поедут дополнительные рейсы поездов на период школьных каникул

На период весенних школьных каникул в Украине Укрзализныця назначает дополнительные поезда по таким популярным направлениям, как Львов, Ивано-Франковск, Ворохта и другие.

Общество •   •  4633 просмотра
По Украине поедут дополнительные рейсы поездов на период школьных каникул

В Конгрессе уже собрали более 160 подписей из 218 за петицию, которая позволит рассмотреть помощь Украине в обход спикера

Демократы в Палате представителей собрали более 160 подписей из 218 необходимых за петицию, которая позволит вынести на голосование пакет помощи Украине в обход спикера.

политика •   •  10931 просмотра
В Конгрессе уже собрали более 160 подписей из 218 за петицию, которая позволит рассмотреть помощь Украине в обход спикера

В Николаевской области враг из артиллерии вечером обстрелял Дмитровку, есть повреждения - ОВА

Российские войска 12 марта обстреляли жилые дома в селе Дмитровка и акваторию Очаковской громады Николаевской области, нанеся разрушения, но обошлось без жертв.

Война •   •  10676 просмотра
В Николаевской области враг из артиллерии вечером обстрелял Дмитровку, есть повреждения - ОВА

В Киеве на левом берегу прорвало трубу, возможны осложнения движения

На улице Гната Хоткевича в Киеве прорвало трубу, что привело к затруднению движения транспорта, но ремонтные работы продолжаются, не влияя на тепло- и горячее водоснабжение.

Киев •   •  10331 просмотра
В Киеве на левом берегу прорвало трубу, возможны осложнения движения

Польский премьер Туск обсудит помощь Украине с Макроном и Шольцем после переговоров с Байденом

Премьер-министр Польши Дональд Туск встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине в пятницу, чтобы обсудить помощь Украине после переговоров с президентом США Джо Байденом в Белом доме.

политика •   •  12362 просмотра
Польский премьер Туск обсудит помощь Украине с Макроном и Шольцем после переговоров с Байденом

Дрон атаковал здание фсб в российском белгороде

Беспилотник атаковал здание фбс в белгороде, что в россии. В результате атаки поврежден фасад здания и выбиты окна.

Война •   •  13150 просмотра
Дрон атаковал здание фсб в российском белгороде