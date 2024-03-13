Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники

Директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут в сентябре 2022 года выезжала вместе с родителями за границу на автомобиле, который принадлежит АО "Мегабанк", находящегося в процессе ликвидации. Об этом УНН стало известно из собственных источников.

По данным собеседника агентства, Светлана Рекрут 22 сентября 2022 года вместе с родителями Валерием и Валентиной Рекрут выехали на автомобиле в Польшу.

По данным УНН, для этой поездки Рекрут использовала автомобиль Toyota Camry, который принадлежит АО "Мегабанк", находящемуся в процессе ликвидации. Вернулась в Украину директор Фонда через три дня 25 сентября 2022 года.

Стоит отметить, что путешествие Рекрут было с четверга по воскресенье, а значит вряд ли она на выходных с родителями на авто ликвидируемого банка ездила в служебную командировку.

Добавим

Ранее пресс-служба ФГВФЛ сообщала, что Рекрут пользовалась автомобилями "Мегабанка" во время командировок с целью экономии средств Фонда.

Сейчас Фонд игнорирует запросы УНН о том, использовались ли автомобили Toyota Camry, принадлежащие АО "Мегабанк", для официальной командировки Светланы Рекрут, кто предоставлял такое разрешение, а также кто осуществлял заправку и обслуживание автомобилей и сколько это стоило.

Кроме того, УНН поинтересовался у юриста Сергея Лысенко, имела ли право Рекрут пользоваться автомобилями "Мегабанка" по закону, на который сослался Фонд гарантирования вкладов физлиц. Оказалось, что Рекрут, может пользоваться имуществом ликвидируемого банка исключительно в том случае, если она лично входит в состав временной администрации.

Однако по данным сайта youcontrol , Рекрут не является уполномоченным лицом от ФГВФЛ на ликвидацию АО "Мегабанк". Сейчас от Фонда ликвидацию осуществляет Белая Ирина Владимировна.

"Согласно статье 36 упоминавшегося вами закона, после введения временной администрации имуществом банка может пользоваться только уполномоченное лицо Фонда - ликвидатор, который выполняет функции временной администрации. А другие представители фонда не имеют на это права после введения временной администрации", - сказал Лысенко.

По его словам, использование имущества ликвидируемого банка кем-то, кроме уполномоченного лица Фонда, является нарушением закона, которое должно изучить Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

Напомним

Член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина направила Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции депутатский запрос с просьбой проверить информацию о поездках Светланы Рекрут.

По данным Южаниной, НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов Рекрут во время использования ею для поездок за границу автомобилей, принадлежащих "Мегабанку".

В ответ на журналистский запрос о поездках Рекрут за границу ФГВФЛ сообщил, что сведения о перемещении должностных лиц Фонда (командировки, деловые поездки и т.д.) являются служебной информацией, имеющей ограниченный доступ, а также добавил, что Рекрут обратилась в правоохранительные органы в отношении ИА УНН.