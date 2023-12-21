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Произвол и давление: методы, которыми партия Гройсмана продолжает цепляться за власть в Винницкой области

Киев  •  УНН

21 декабрь 2023, 07:46  •  27839 просмотра

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Партия Гройсмана пытается вернуть свои позиции на фоне падения рейтингов и внутренних конфликтов, сталкиваясь с оппозицией со стороны членов общины, которые ставят на первое место общественные интересы.

Украинская политическая сцена всегда была известна своими перипетиями и внутренними противоречиями. Даже несмотря на войну, для украинских политиков на первом месте рейтинги и количество упоминаний в медиа. Но, как свидетельствуют последние социологические исследования, привычный инструментарий приводит к противоположному эффекту - политические рейтинги постоянно снижаются.

Не является исключением и ситуация в Винницкой области, где партия "Украинская стратегия Гройсмана", которая получила большинство в областном совете и нескольких территориальных общинах, пытается вернуть свое влияние, но сталкивается с трудностями. Партия Гройсмана теряет свои позиции как на общеукраинском уровне, так и в своем базовом регионе, пишет УНН.

Одной из основных причин этого эксперты называют странную позицию лидера партии - бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана. После начала войны он исчез из публичного поля и, как указывают его однопартийцы, даже уехал за границу. Вернувшись, Гройсман с большим удивлением обнаружил, что его рейтинг упал, и ему придется снова зарабатывать доверие избирателей. Слухи о его отсутствии на территории Украины усилились, когда партийные заявления, которые делались от его имени, не имели желаемого эффекта из-за отсутствия самого Гройсмана.

Владимир Гройсман решил вернуть влияние партии, усилив партийные кадры в Винницкой области. Для этого он пытался привлечь депутатов местных советов разных уровней и глав территориальных общин, которые были избраны от других политических сил. Однако, этот метод не дал ожидаемых результатов, и "Украинская стратегия Гройсмана" перешла к более жестким мерам.

Одним из примеров таких мероприятий является ситуация в Тростянце. В штабе Гройсмана назначили депутата облсовета Игоря Хмиля от партии "Украинская стратегия Гройсмана" ответственным за Тростянецкую ОТГ. Хмель отличился тем, что стал единственным депутатом в Винницком областном совете, который не проголосовал за разрыв отношений между винницкими общинами и УПЦ МП. Партия Гройсмана не отреагировала на его поступок, но поставила условие решить вопрос в Тростянце в пользу партии под угрозой исключения из своих рядов.

Но бизнес-интерес взял верх над партийной дисциплиной, и в первую очередь Игорь Хмель попытался уволить директора Тростянецкой больницы Тимофея Лозинского и поставить на его место свою куму. Однако, община и председатель ОТГ Людмила Червонецкая выступили против этого решения. После этого, Хмель начал манипулировать местными депутатами и противодействовать главе ОТГ. Жители Тростянецкой ОТГ утверждают, что за этими действиями стоят интересы фармкомпании "Фарма-Вита", владелицей которой является Таисия Мазур, жена коллеги Хмиля Геннадия Мазура. Эта компания пыталась поставлять лекарства в больницу по "специальным" ценам.

С марта 2023 года Хмель от имени Гройсмана пытается получить контроль над Тростянецкой ОТГ, даже жертвуя пятью депутатами от "Украинской стратегии Гройсмана", которых пытаются лишить мандатов и завести на их место более удобные фигуры, но община и здравый смысл пока побеждают политические амбиции и бизнес-интересы дельцов от политики.

Мы уже писали о ситуации в Бершаде, которая также свидетельствует о внутренних конфликтах в партии "Украинская стратегия Гройсмана". Здесь команда экс-премьера оставила городского голову Виталия Драгана, который был избран именно от партии Гройсмана, фактически наедине с политическими оппонентами. Это произошло после того, как он отстаивал интересы громады и осмелился критиковать не только политических оппонентов, но и своих отдельных однопартийцев.

Оскорбление и дискредитация городского головы стала методом борьбы за власть.

Несмотря на эти конфликты, большинство членов партии Гройсмана не поддерживает такой беспредел и самовольство руководства партии. Однако, они слишком боятся высказать свое мнение открыто.  Партийные конференции, на которых принимаются решения, проводятся без аргументации и обсуждения. Это приводит к расколу в партии и вызывает беспокойство среди ее членов. Депутаты, от которых пытаются избавиться из-за собственной позиции, обычно являются авторитетными в общинах людьми, которые и обеспечили партии Гройсмана высокий результат на выборах в 2020 году. И поэтому в партийных кулуарах еще активнее говорят о необходимости ребрендинга партии и смене ее руководства.

Борьба за власть и влияние в политической среде Винницкой области продолжается. Партия "Украинская стратегия Гройсмана" пытается вернуть свои позиции, но встречает сопротивление как со стороны внутренних конфликтов, так и со стороны других политических сил. Приложила к этому и центральная власть в лице главы Винницкой областной военной администрации Сергея Борзова, который находится в состоянии перманентного конфликта с депутатским корпусом облсовета.

Сможет ли партия Гройсмана восстановить свое влияние, несмотря на потерю людей, авторитета и многочисленные скандалы - это вопрос, на который ответит время. Но одно остается неизменным: в условиях широкомасштабной агрессии России украинские политики должны уделить больше внимания потребностям своих избирателей, а не собственным амбициям и интересам. Только так они смогут вернуть доверие граждан и способствовать развитию Украины.  

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Политика
Свавілля та тиск: методи, якими партія Гройсмана продовжує чіплятися за владу на Вінниччині
Arbitrariness and pressure: methods by which Hroisman's party continues to cling to power in Vinnytsia region
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Произвол и давление: методы, которыми партия Гройсмана продолжает цепляться за власть в Винницкой области

Партия Гройсмана пытается вернуть свои позиции на фоне падения рейтингов и внутренних конфликтов, сталкиваясь с оппозицией со стороны членов общины, которые ставят на первое место общественные интересы.

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