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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

Киев  •  УНН

11 марта 2024, 08:40  •  12372 просмотра

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Так называемый "гуманитарный штаб" Гройсмана организовал бесплатное катание на коньках для детей защитников и уязвимых семей, но с унизительными требованиями.

Так называемый "гуманитарный штаб", который возглавляет экс-премьер Владимир Гройсман, решил организовать для детей бесплатное катание на коньках. Но, чтобы получить билеты на каток, надо выполнить ряд "унизительных" требований, пишет УНН.

Так называемый "гуманитарный штаб" Владимира Гройсмана завтра, 12 марта, организует бесплатное катание на коньках для детей наших защитников и защитниц, детей из семей переселенцев, многодетных семей и детей сирот-полусирот.

На первый взгляд, хорошая инициатива, если бы не несколько "но"... Всех желающих сразу предупреждают, что количество мест ограничено: всего лишь две группы по 25 детей. 

Не трудно догадаться, что детей упомянутых категорий в Виннице гораздо больше. 

Более того, чтобы получить "счастливый" билет на полтора часа бесплатного катания на одном из катков в Виннице, детям надо лайкнуть сообщение-анонс штаба в соцсети, сделать репост, написать комментарий, и после этого еще и заполнить Google-форму.

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Сам Гройсман, его однопартийцы, мэр Винницы Сергей Моргунов, председатель Винницкого облсовета Вячеслав Соколовый, которые этот штаб под экс-премьера создавали, другие штабные деятели - все они далеко не бедные, и даже относительно влиятельные в Виннице люди. Организовать бесплатное катание на коньках для всех желающих детей наших защитников и защитниц, детей из семей уязвимых категорий для них бы не было большой проблемой. 

Но, судя, по всему, о детях, в так называемом "гуманитарном штабе" Гройсмана не думают. А вспоминают о них, когда только нужен повод для пиара. В данном случае пиара совсем непутевого, и откровенно циничного.

Напомним

УНН уже писал о том, что экс-премьер и его соратники по партии "Украинская стратегия Гройсмана" используют упомянутый штаб исключительно для собственного пиара. В частности, в октябре прошлого года возник скандал, когда Гройсман громко попиарился на передаче в ряды ВСУ пяти внедорожников-ловцов "шахедов" и более чем 200 дронов. И довольно быстро выяснилось, что внедорожники и дроны покупались городским советом за бюджетные средства.

При этом, в Винницком городском совете не видят ничего плохого в том, что сторонний политик приписывает себе заслугу в помощи ВСУ за средства простых винничан.

И даже признают, что, в частности, продуктовые наборы для винничан, на раздаче которых недавно активно пиарился так называемый "гуманитарный штаб" экс-премьера Украины Владимира Гройсмана, на самом деле были приобретены за бюджетные средства.

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