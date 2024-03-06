Площадка для пиара: кто перехватывает инициативу у Гройсмана по оказанию помощи от имени его так называемого "гуманитарного штаба"

Мэр Винницы, соратник Владимира Гройсмана Сергей Моргунов и чиновники Винницкого городского совета в последнее время все чаще пиарятся на помощи, в частности, ВСУ, что формально передается в рамках деятельности так называемого "гуманитарного штаба", который пока возглавляет экс-премьер Украины. Хотя иногда не совсем понятно, какое прямое отношение к этой помощи имеют и штаб, и чиновники, пишет УНН.

В частности, на днях от имени упомянутого штаба Винницкой городской клинической больнице скорой помощи передали реанимобиль.

В первом же предложении сообщения пресс-службы Винницкого горсовета об этом событии четко написано, что реанимобиль "нашей (Винницкой - ред.) громаде передали итальянские партнеры".

Сразу же возникает вопрос - какое отношение к реанимобилю в таком случае имеет так называемый "гуманитарный штаб", если его передали городу?

На передаче реанимобиля пропиарились секретарь Винницкого горсовета и руководитель городского департамента здравоохранения.

О самом Гройсмане в сообщении упомянули в последнем предложении исключительно в контексте того, что он когда-то согласился возглавить штаб.

Третий лишний: Гройсмана "убирают" из так называемого "гуманитарного штаба"

Позже Моргунов так же с секретарем горсовета передали одному из подразделений ВСУ 55 зарядных станций Bandera Power и 32 прожектора.

Судя по сообщению на сайте Винницкого горсовета, зарядные станции и прожекторы закупались за бюджетные средства. Но об этом упоминается вскользь, собственно, как и о Гройсмане.

Интересно, что в обоих случаях "за бортом" остался Винницкий областной совет, хотя ранее его представители практически всегда участвовали в пиар-акциях штаба.

Как бы там ни было, но все четче вырисовывается тенденция, что так называемый "гуманитарный штаб" становится площадкой для пиара, как минимум, Сергея Моргунова и его чиновников.

Напомним

В Винницкой области решили создать Фонд для поддержки Вооруженных сил Украины, что фактически становится конкурентом Межрегионального координационного гуманитарного штаба, который возглавляет экс-премьер Украины Владимир Гройсман.

Согласно сообщению Винницкого облсовета, решение о создании Фонда было принято на общем собрании Винницкой областной Ассоциации органов местного самоуправления. А инициативу поддержал, собственно, облсовет.

Формально Фонд создают, чтобы объединить усилия территориальных громад региона для поддержки ВСУ. Мол, новая структура улучшит координацию между громадами, а помощь украинской армии станет более качественной и системной.

Если же читать между строк, то становится очевидным, что инициаторами создания Фонда являются председатель Винницкого областного совета Вячеслав Соколовый и мэр Винницы Сергей Моргунов.

Неуловимый Джо: куда и почему исчез из информационного поля экс-премьер Владимир Гройсман