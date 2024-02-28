"Оружейный барон" Пашинский. История криминального обогащения на войне

Пока простые люди отчисляют по 3-5 гривен на дроны для ВСУ, в Украине сформировался целый состоятельный класс, который разбогател на войне. Их сверхприбыль считают даже не миллионами, а сотнями миллионов долларов. Одним из ярких представителей этого класса является Сергей Пашинский, который из координатора протестных акций на Евромайдане в 2013-2014 годах сегодня превратился в одного из крупнейших частных поставщиков оружия и, говорят, даже стал монополистом на рынке определенного вооружения.

В августе 2023 года американское издание "New York Times" посвятило оружейному бизнесу Пашинского целое журналистское расследование. Газета утверждала, что связанная с политиком компания "Ukrainian Armored Technology" в 2022 году достигла самого высокого оборота за всю историю своего существования - 350 млн долларов. Тогда как за год до войны они были на уровне 2,8 млн.

По информации американского издания, UAT занимается перепродажей оружия. С начала войны в феврале 2022 года фирма перепродавала гранаты, артиллерийские снаряды и ракеты через трансъевропейскую сеть посредников. В результате цены, по которым оружие покупало украинское Минобороны, росли до максимума. Так как большинство денег на оружие для ВСУ поступало из западной помощи, через таких спекулянтов, как Пашинский, писала NYT, американское и британское правительства решили покупать боеприпасы для Украины, а не передавать на них деньги.

Однако американские журналисты лишь вскользь затронули крайне важные вопросы: как Сергею Пашинскому удалось заработать "начальный капитал" для того, чтобы стать "оружейным бароном" в Украине? Кто помогал ему в этом бизнесе? Какие именно схемы были задействованы в схемах? И почему сейчас против Пашинского и его сообщников открываются уголовные производства?

Поймать волну

Сергей Пашинский - фигурант многих скандалов и уголовных дел. Его украинская страница в "Википедии" значительно "почищена" от этих историй. Но даже то, что осталось, позволяет понять, как политик зашел на рынок оружия.

В 2014 году, с началом аннексии Крыма и беспорядков на востоке страны, руководители Штаба национального сопротивления, который координировал акции во время Евромайдана, из стихийных лидеров стали вождями государства. Пашинский сначала был заместителем руководителя ШНС. Когда Александр Турчинов постановлением Верховной Рады был назначен временно исполняющим обязанности Президента, Пашинский стал главой его президентской администрации. На этой должности он находился до 10 июня 2014 года.

"Википедия" утверждает: "По собственному признанию, главной задачей на новой государственной должности стало формирование органов власти в условиях послереволюционного коллапса государственных институтов". И первой в перечне интересов Пашинского стоит "армия". А дальше идет уточнение, что именно в этой области его интересовало прежде всего: организация и контроль поставок военной помощи, производство ВПК, налаживание международного военно-технического сотрудничества. То есть то, о чем "New York Times" иронично напишет: "Покупает оружие, а потом продает его, потом покупает его снова и продает еще раз". Но для этого Пашинскому были нужны большие деньги, которые в том же 2014 году нашлись.

Грабь конфискованное

Скандальной криминальной истории о продаже приближенными к Сергею Пашинскому бизнесменами "бензина Курченко" уже почти 10 лет. О ней много писали, а журналистские расследования проводились еще в 2015 году, когда Пашинский был "на коне". Но она до сих пор актуальна по нескольким причинам.

Во-первых, дает возможность отследить, как Пашинский, сначала в должности врио руководителя Администрации Президента, а затем - председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, выстраивал схемы для капитализации оружейного бизнеса.

Во-вторых, позволяет узнать о тех людях, которые годами помогали Пашинскому стать тем, кем он является сегодня.

В-третьих, дает понимание, почему в 2022 году Национальное антикоррупционное бюро Украины возобновило уголовное производство, а Госаудитслужба провела проверку компаний, задействованных в этой схеме. И почему история с кражей нефтепродуктов довела Пашинского и его сообщников до цугундера.

Если коротко, то содержание истории таково.

В течение 2013-2014 годов приближенный к "семье Януковича" олигарх Сергей Курченко завозил в Украину нефтепродукты якобы для их дальнейшего транзита. На самом деле они реализовывались здесь же без уплаты надлежащих налогов, сборов и платежей.

После того, как Курченко сбежал в рф, государство арестовало 85 тыс. тонн этих нефтепродуктов (бензин и дизельное топливо). На то время их объем оценивался в 800 млн грн. Несмотря на положения правительственного постановления №1104 от 19.11.2012 г., которым четко определяется порядок хранения вещественных доказательств, арестованные нефтепродукты решили реализовать. И, как в дальнейшем установило следствие и журналисты, реализацией "бензина Курченко" занимались люди из "орбиты Пашинского".

В частности, 4 июня 2014 года главой ГП "Укртранснафтопродукт" становится Владимир Гаврилов (то есть еще тогда, когда Сергей Пашинский руководил президентской администрацией). Назначен на должность он был директором ответственного департамента Минэнерго Андреем Бойчуком, который работал инженером-ремонтником ГП "Укртрансгаз", а во время Евромайдана стал одним из сотников Самообороны Майдана. Бойчук получил место в министерстве по "квоте Пашинского", что тот подтвердил в одном из своих интервью.

Именно через госпредприятие "Укртранснафтопродукт" реализовывались конфискованные нефтепродукты, акты приема-передачи которых подписывали гендиректор Владимир Гаврилов, а также представитель ГП Игорь Броцкий. "Укртранснафтопродукт" заключал договоры с четырьмя покупателями: "ООО "Укройлпродукт", ООО "ВЛАДА-НК", Минобороны Украины и ООО "Экспериментальный научно-производственный центр "ФОБОС".

Ведущей компанией в этой схеме стало ООО "Укройлпродукт", входившее в группу "Фактор" бизнесмена Сергея Тищенко, давнего друга Пашинского и фактического владельца "Фортуна-банка" (еще одного учреждения, сыгравшего не последнюю роль в сделке с нефтепродуктами Курченко).

Дальше события развивались будто в театре иллюзионистов. Нефтепродукты продавались по заниженной цене, а 14 тонн вообще были оформлены как "нетоварное вещество желтого цвета", списаны и проданы. При этом компания, которая покупала топливо, потом реализовывала его по вполне рыночным ценам. В 2017 году суд установил, что таким образом был нанесен ущерб государству на сумму 293 млн грн (по тогдашнему курсу - более 10 млн долл. США).

Не менее зрелищным был фокус и с исчезновением денег от реализации нефтепродуктов. Средства от продажи - около 344 млн грн - "Укртранснафтопродукт" потратил на собственную деятельность. Еще 102 млн грн положили на счета ГП в банке "Фортуна" Тищенко. При этом 396 млн грн так и не были оплачены покупателем топлива (ООО "Укройлпродукт"), потому что по условиям контракта он получил два года отсрочки платежа.

В 2015 году Служба безопасности открыла уголовное производство по факту практически хищения нефтепродуктов. Когда запахло жареным, Сергей Пашинский обратился к президенту Петру Порошенко с циничной инициативой передать бесплатно все арестованные нефтепродукты Курченко на нужды Минобороны.

Но вернуть можно было только дырку от бублика. В 2017 году был признан неплатежеспособным "Фортуна-банк"; в 2019 году открыто производство о банкротстве ГП "Укртранснафтопродукт"; в 2021 году Хозяйственный суд Киева признал банкротом ООО "Укройлпродукт" и открыл ликвидационную процедуру.

12 февраля 2024 года СБУ, НАБУ и САП наконец довели дело "бензина Курченко" до логического завершения. Пашинскому, Тищенко и еще четырем фигурантам этого уголовного производства выдвинуто подозрение в присвоении конфискованных нефтепродуктов, что в целом нанесло ущерб государству на сумму почти 1 млрд грн!

Как утверждают источники в правоохранительных органах, сейчас правоохранители пытаются не только восстановить картину тех событий и привлечь к ответственности участников этой схемы. Главная цель - встряхнуть всю финансовую империю Сергея Пашинского, которую он за десять лет выстроил благодаря подобным схемам.

Любимая женщина менеджера Гаврилова

Казалось, что гендиректор ГП "Укртранснафтопродукт" Владимир Гаврилов после открытия СБУ уголовного производства и скандала с нефтепродуктами еще в 2015 году должен был бы исчезнуть из поля зрения. Но нет, его перебрасывают на другой фронт работ - в отрасль, которая становится основной сферой интересов Сергея Пашинского: оборонная. В 2018 году Гаврилов возглавляет киевский завод "Маяк", входящий в структуру госконцерна "Укроборонпром".

И почти сразу предприятие попадает в криминальную хронику. В 2018 году правоохранители подозревают должностных лиц ПАО "Завод "Маяк" в злоупотреблении служебным положением при получении от ООО "Радиоаптека" прицелов к минометам без заключения договора, что нанесло ущерб государству на сумму 2,72 млн грн. А в 2019 году СБУ задержала бывшего заместителя директора завода при получении взятки за содействие в продаже имущества предприятия по заниженной цене.

Придирчивое изучение журналистами биографии Владимира Гаврилова открыло секрет такой плавучести последнего. В 2015-2019 годах Государственную аудиторскую службу Украины возглавляла его жена - Лидия Гаврилова. Она была назначена на должность по квоте партии "Народный фронт", одним из соучредителей которой был Пашинский.

Главная задача ГАСУ - финансовый аудит предприятий, выявление нарушений и злоупотреблений с государственными средствами. Естественно, что Пашинский был заинтересован в такой "квоте" и проведении "правильного аудита", учитывая свой интерес к оборонной отрасли, которая относится к сфере национальной безопасности.

Насколько добросовестной в своей работе была Гаврилова, можно сделать вывод из уголовного производства НАБУ, открытого в 2017 году. Ей инкриминировали незаконное обогащение и приобретение активов в размере 9,92 млн грн в 2015-2016 годах, что странным образом совпало в периоде с реализацией ее мужем "бензина Курченко", а также вхождением в оружейный бизнес Пашинского.

"Украинская (без)бронетехника"

Бывший заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе не сомневается, что часть денег от реализации "нефтепродуктов Курченко" Пашинский вложил в "оборонный стартап". По его словам, во времена президентства Петра Порошенко бизнес в оборонной отрасли был поделен между несколькими влиятельными на то время политиками и бизнесменами, среди которых был и Пашинский.

"У них были же разные договоренности. "Укроборонпром" они поделили на сферы влияния... Они встречались с Игорем Кононенко (бывший первый заместитель председателя фракции "БПП" в Верховной Раде - ред.) и постоянно решали какие-то вопросы, связанные с бизнесом и "оборонкой". Это большой "договорняк", и об этом знают даже маленькие дети", - подчеркнул Давид Сакварелидзе.

В 2019 году гендиректор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус прямо назвал Сергея Пашинского теневым бенефициаром компании "Украинская бронетехника", которая вытеснила из гособоронзаказа оружие "Укроборонпрома" при закупках определенных видов вооружения. Абромавичуса возмутил не только тот факт, что частная компания Пашинского "вставила палки в колеса" государственному концерну, но и то, что Пашинский фактически совмещал полномочия народного депутата с бизнесом. А это - грубое нарушение закона.

О том, что владельцем "Украинской бронетехники" является именно Пашинский, подтвердили на суде представители САП и НАБУ. "Пашинский длительное время является фактическим владельцем и выгодоприобретателем значительного круга юридических лиц, которые официально зарегистрированы на подконтрольных ему лиц", - заявил прокурор. К таким компаниям, отметила сторона обвинения, относится и "Украинская бронетехника", ссылаясь на показания бывшего главы наблюдательного совета "Украинской бронетехники" Андрея Сенченко.

Кстати, надо сказать, что сколько Сергей Пашинский осуществлял парламентский контроль за ОПК, столько и не прекращались в СМИ скандалы с его упоминанием в "оборонке".

В марте 2018-го журналисты "Нового времени" провели масштабное расследование и выяснили, что нардеп, пользуясь своими связями и служебными полномочиями, организовал сразу несколько махинаций. Пашинский через фирмы-прокладки покупал подержанные БМП, а затем перепродавал их украинской армии в 7 раз дороже. Подобные "схемы" касались и закупки детонаторов. К тому же, по информации журналистов, финансовые операции проходили через латвийский банк, ранее обвиненный американскими властями в отмывании денег. Пашинский требовал опровержения фактов о его причастности к коррупционным схемам в оборонном секторе, называя это "кремлевской гибридной войной" против него. Но суд стал на сторону журналистов.

В 2019 году ООО "Украинская бронетехника" получила 200 млн грн на выполнение тайного соглашения с Минобороны в рамках государственного оборонного заказа на поставку (а не производство) бронемашин "Варта". В то время "Украинская бронетехника" была малоизвестной частной фирмой, которая до 2015 года называлась ООО "Укрглавпак" и специализировалась на производстве тары из пластмассы. Директор фирмы Александр Кузьма был родственником известного в фармбизнесе Николая Кузьмы, который в 2014 году был помощником на общественных началах Сергея Пашинского.

В октябре 2019 года Генеральная прокуратура зарегистрировала уголовное производство по факту хищения бывшими высокопоставленными чиновниками совместно со служебными лицами предприятий оборонного комплекса бюджетных средств при выполнении государственного оборонного заказа по изготовлению 152-миллиметровых боеприпасов для артиллерийской системы "Гиацинт". Как выяснили эксперты, право поставлять снаряды для "Гиацинтов" получила частная фирма ООО "Рубин 2017", которая была создана в 2017 году и о которой никто ранее не слышал на рынке оружия. А среди учредителей "Рубина" значилась ООО "Украинская бронетехника" Пашинского.

Источники в силовых структурах на правах анонимности сообщили, что после полномасштабного вторжения путинских войск в Украину "Украинская бронетехника" стала одним из основных контрагентов Министерства обороны. Действительно, как отмечали авторы "New York Times", в первые месяцы большой войны украинские власти вынуждены были быстро и любой ценой решать вопрос с поставками оружия для армии. Готовы были искать помощи хоть у "дидька", которым и оказался Сергей Пашинский.

Но сегодня, когда произошла диверсификация поставщиков вооружения, возникли серьезные вопросы к контрактам 2022 года. В частности, по соглашениям с "Украинской бронетехникой".

Как оказалось, от Минобороны компания Пашинского получала 100% предоплаты по всем военным контрактам. По словам источников в оборонном бизнесе, по условиям контрактов, "Украинская бронетехника" действительно должна была осуществить поставки "товаров двойного назначения" (оружия) в первые месяцы полномасштабного вторжения. Впрочем, большинство из этих контрактов были частично выполнены только через год, а по некоторым - до сих пор продолжаются судебные процессы.

Кроме того, в расследовании KP.UA утверждается, что Пашинский занимался накручиванием искусственных наценок в оборонной сфере при закупке оружия. О чем свидетельствуют и обнародованные в СМИ записи его разговоров с ближайшим окружением, где он рекомендовал завышать цены на вооружение вдвое.

В то же время экс-нардеп пытался препятствовать проверкам оборонных предприятий. Скажем, оказывалось сопротивление аудиту Госаудитслужбой КБ "Луч", на который Пашинский также имеет влияние. По информации СМИ, он фактически сделал все, чтобы аудит предприятия не состоялся. Предполагают, что это делалось с целью "скрыть космические наценки".

То есть медийная история, которую распространяют различные приближенные к экс-нардепу блогеры, о том, что "Пашинский спас Киев от российского вторжения", - это миф и откровенная неправда. Потому что теперь государство собирается начать процесс взыскания денег за невыполненные контракты через суд, утверждают источники.

Что будет дальше?

У Пашинского не знают, как реагировать на такое развитие событий. Пока что через приближенные СМИ он воюет с теми, кто выводил его оружейные схемы из тени (например, устраивал информкампании против главы Госаудитслужбы Аллы Басалаевой). Один из вариантов "выйти хоть немного сухим из воды" - банкротство "Украинской бронетехники". И тогда государство никогда не вернет своих денег (проверено на деле с нефтепродуктами Курченко).

Хотя суд отправил Сергея Пашинского в СИЗО, уже на следующий день, 27 февраля, шесть предприятий - членов Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности NAUDI (которую возглавляет экс-нардеп) - внесли за него 272,5 млн грн залога.

Это свидетельство того, что деньги у Пашинского есть, значит пока будет оставаться на свободе. Но как долго? Он прекрасно понимает, что сейчас не 2015-й или 2019-й полумирные годы, когда, в принципе, все со всеми пытались договориться.

Да и после обнародования записей разговоров Пашинского (кстати, правоохранители подтверждают их подлинность) у него в разы уменьшилось количество симпатиков и увеличилось количество недругов. Особенно среди 3-й штурмовой бригады "Азова", которую новый украинский нарцисс обматерил и беззаботно послал куда подальше. Потому что нет ничего хуже, чем оскорбить честь боевых офицеров.