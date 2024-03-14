Как любить свою страну на расстоянии и быть патриотом в соцсетях: пример Гройсмана

С начала полномасштабного российского вторжения немало украинских политиков не от власти, которые уже стали "сбитыми летчиками" или приближаются к этой категории, выезжали за границу. Кто-то громко рассказывал о своих поездках, а кто-то тихо проводил время за пределами Украины. К последним относится экс-премьер Украины Владимир Гройсман. По информации, которую получил УНН из собственных источников в окружении Гройсмана, за время войны он неоднократно пересекал границу Украины.

С какой целью он это делал, неизвестно. На страницах Гройсмана в соцсетях сообщения в это время совсем о другом. Из них, в принципе, даже можно сделать вывод, что Гройсман здесь и держит руку на пульсе.

В частности, нам известно, что Гройсмана не было в Украине 14 января 2023 года, но в этот день он где-то за границей на своей странице в Facebook возмущается ужасным ракетным ударом врага по многоэтажке в Днепре.

22 января экс-премьер размещает сообщение-поздравление с Днем Соборности Украины, но делает это тоже, находясь за пределами нашего государства.

9 мая 2023 года видим сообщение по случаю Дня Европы. Гройсман в этот день тоже не в Украине. Поэтому, нельзя исключать, что вдохновение для сообщения экс-премьер искал в одной из стран Европы.

29 августа Гройсман вместе с миллионами украинцев скорбит по погибшим защитникам Украины. Но миллионы украинцев делают это в родной стране, экс-премьер - опять же за ее пределами.

А еще, в дни, когда Гройсман за границей, он любит выставлять сообщения об украинских бойцах - что-то в стиле "герои среди нас". Так и хочется сказать: герои действительно среди нас, а вы где, Владимир Борисович?

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Больше всего же в этой ситуации интересно, на каких основаниях Гройсман выезжал за пределы Украины. У него две дочери и сын. Старшая дочь Юля, которая является неродной экс-премьеру, до начала войны жила в Великобритании, занималась бизнесом. Средняя дочь Кристина уже тоже совершеннолетняя, и тоже жила в Великобритании. На содержании Гройсмана только младший сын Давид. Поэтому, детей хоть и трое, но зеленый свет для выездов Гройсмана они включить не могли.

Гройсман возглавляет так называемый "гуманитарный штаб", который под него создали однопартийцы, мэр Винницы Сергей Моргунов и председатель Винницкого облсовета Вячеслав Соколовый, поэтому экс-премьер мог выезжать за границу под видом волонтера.

Интересно только, о какой помощи он договаривался, если неоднократно было доказано, что почти все, что передает этот штаб военным, покупается за бюджетные средства.

На странице Гройсмана в Википедии нет никаких упоминаний о том, что он проходил срочную службу в рядах ВСУ. Но на время военного положения все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет становятся военнообязанными. Интересно было бы узнать, а ходил ли Гройсман в ТЦК, обновлял ли свои данные, проходил ли медкомиссию.

Сейчас же все выглядит так, что Гройсман имеет возможность выезжать за границу, пользуется ею. А, чтобы задавали меньше вопросов, в соцсетях делает вид, что он патриот.

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