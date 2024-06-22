Избиение, издевательства и вымогательство денег – предприниматель Виктор Звягин живет в Украине уже много лет. В 2019-м году он получил статус беженца, ведь имея российское гражданство, заявил о давлении со стороны российской правоохранительной системы. Тогда Государственная миграционная служба Украины предоставила ему такой статус. С тех пор Звягин жил и работал в Украине, помогал украинской армии и за собственные средства покупал машины, другой транспорт и приборы ночного видения для ВСУ. Об этом пишет telegra.ph, передает УНН.

Сообщается, что в начале этого года ГМС отменила собственное решение - Виктора Звягина задержали прямо во время его отпуска в горах и отправили в Волынский пункт временного пребывания иностранцев, которые незаконно находятся в Украине. С начала февраля Звягин начал обжаловать решение миграционной службы в суде. Прошел все инстанции и в конце концов в июне получил постановление Верховного суда, который удовлетворил его кассационную жалобу и вернул статус беженца.

"Выпустить меня на волю должны были еще два месяца назад, после решения апелляционной инстанции. Но я все еще в ПВПИ. Здесь я подвергаюсь издевательствам со стороны администрации. Меня регулярно избивают, требуют деньги и угрожают", - рассказал Виктор Звягин. По его словам, многие недели его продолжают удерживать незаконно.

"Десять тысяч долларов угрозами и издевательствами требует директор учреждения Сергей Чеб, еще три тысячи долларов – начальник охраны. Я выиграл все суды и имею законные основания жить и работать в Украине. Но эти люди фактически держат меня в заложниках, подстрекают нелегалов из других стран применять ко мне физическое насилие. Я в отчаянии и хочу вернуться к своей семье", - заявляет Звягин.

В Украине у него есть жена двое детей. В последние годы он построил прозрачный бизнес в сфере недвижимости и торговли автомобилями. Теперь говорит - после политического преследования со стороны рф, столкнулся с пытками. Звягин уже готовит соответствующие жалобы во все инстанции и будет требовать наказания для всех должностных лиц, виновных в его незаконном содержании в ПВПИ.