Фонд гарантирования вкладов нарушает права акционеров "Конкорда" - совладелица банка Соседка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц лишил акционеров банка "Конкорд" права на справедливый суд и доступа к информации, а также нарушает право на свободу слова. Об этом заявила совладелица АО "АКБ "Конкорд" Елена Соседка, которая входит в рейтинг 50 самых влиятельных женщин FinTech как соучредитель первой в Украине финтех-экосистемы ConCord Fsintech Solutions, передает УНН.

"Фонд гарантирования вкладов не только лишил акционеров "Конкорда" права на справедливый суд, отзывая иски, поданные еще до того, как начался процесс ликвидации банка, но и незаконно лишает права на информацию, предусмотренную законодательством, не отвечая на наши запросы. Как оказалось, Фонд еще и шлет отписки на запросы СМИ, таким образом нарушая конституционное право граждан на свободу слова", - написала Соседка на своей странице в Facebook.

Кроме того, по ее словам, Фонд обвиняет акционеров "Конкорда" в том, что они хотят забрать свои средства, на которые, как акционеры банка, имеют полное право. "Тем не менее, ФГВФЛ умалчивает то, что на его нужды только из банка "Конкорд" в месяц уходит около 6 миллионов гривен",- отметила Соседка.

Она подчеркнула, что акционеры "Конкорда" будут следить за тем, чтобы ликвидация банка проводилась прозрачно и согласно действующему законодательству.

"Если вы считаете давлением то, что мы хотим, чтобы процесс ликвидации нашего банка "Конкорд" происходил честно и прозрачно, тогда да - это давление. И мы, как акционеры, будем продолжать "давить" и следить за тем, чтобы все происходило согласно действующему законодательству, а все вкладчики и кредиторы получили свои выплаты", - подчеркнула Соседка.

Она также добавила, что акционеры "Конкорда" открыты к общению со СМИ и представителями Фонда гарантирования вкладов физлиц.

Напомним

Фонд гарантирования вкладов физических лиц обвинил банк "Конкорд" в давлении и попытках препятствования его сотрудничеству с представителями налоговой и других госорганов. Кроме того, ФГВФЛ обвинил редакцию ИА УНН в атаках и преследованиях. Причиной такого заявления Фонда стали обычные журналистские запросы на которые, кстати, Фонд не всегда дает своевременные и исчерпывающие ответы.

Редакция УНН в свою очередь опубликовала публичное обращение к ФГВФЛ:

Публичное заявление Фонда, по мнению редакции УНН, дает и нам право на публичное обращение к ФГВФЛ.

Мы знаем, что вам не нравятся наши новости о директоре-распорядителе Фонда Светлане Рекрут и ее зарубежных поездках, в которых она провела в 2023 году более 100 дней, в 2022 году - более 80 дней. Мы знаем, что вам не нравятся наши новости об использовании Рекрут для некоторых из этих поездок автомобилей "Мегабанка". Вам не нравится это, ведь мы указываем, что эти авто должны быть проданы, а деньги выплачены вкладчикам "Мегабанка". Мы знаем, что вам не нравится анализ закупок Фонда, ведь мы указываем на завышенные расходы.

Но мы делали и будем делать журналистскую работу. Мы писали и будем писать запросы, обращаться за информацией.

Мы будем и в дальнейшем пристально следить за работой Фонда и интересоваться, например, почему не продается валюта и ОВГЗ вверенных вам в управление банков, почему останавливается проведение выплат вкладчикам и кредиторам? Если бы Фонд работал эффективно, то и запросов от нас было бы меньше, и вам не пришлось бы считать их количество и тратить время на написание публичных обращений к журналистам, которые ИА УНН рассматривает, как попытку давления.

Не давите и не запугивайте - вы уже пугали нас правоохранительными органами. Лучше эффективно работайте и отвечайте на запросы журналистов с первого раза, а не с четвертого - пятого, и тогда этих запросов будет меньше.

А еще предоставьте публичный, на своем сайте, ответ почему Светлана Рекрут провела за границей в 2023 году более ста дней - почти половину рабочих дней и какой экономии она достигла использованием автомобилей, которые фактически принадлежат вкладчикам "Мегабанка".