Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу
Киев • УНН
Директор Фонда гарантирования вкладов физических лиц продолжает игнорировать вопросы журналистов относительно ее частых поездок за границу и пользования автомобилями, принадлежащими банку, который ликвидируется Фондом.
Директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут продолжает упорно игнорировать запросы журналистов ИА УНН относительно ее поездок за границу, передает УНН.
В ходе расследования журналисты УНН выяснили, что в прошлом году Светлана Рекрут провела за границей или в дороге туда или обратно более 100 дней, то есть почти половину всех рабочих дней года. В 2022 году ее поездки суммарно составляли более 80 дней.
Согласно декларации Светланы Рекрут, в 2022 году она получила от ФГВФЛ компенсацию излишне потраченных средств на командировку в сумме более 65 тысяч грн.
Также оказалось, что для выездов за границу она использовала в том числе автомобили, принадлежащие АО "Мегабанк", ликвидацию которого с 2022 года проводит именно Фонд гарантирования вкладов физических лиц. По данным Национального банка Украины, 21 июля 2022 года было принято решение об отзыве лицензии АО "Мегабанк". Согласно информации ФГВФЛ, его ликвидация до сих пор продолжается и ее завершение планируется в 2025 году, а Фонд с аукционов распродает имущество банка, чтобы возвращать его вкладчикам средства. В частности, в январе было продано имущество "Мегабанка" на сумму 4,9 млн. грн.
По информации УНН, Рекрут для собственных поездок за границу использовала два авто, которые принадлежат этому банку. Одним из них она начала пользоваться почти сразу после начала процедуры ликвидации "Мегабанка" - в октябре 2022 года.
При этом только в апреле 2023 года Фонд гарантирования вкладов смог возместить 93% средств (3,8 млрд грн) вкладчикам "Мегабанка". А задолженность перед всеми кредиторами до сих пор не погашена. В апреле прошлого года свои средства начали получать кредиторы только первой и второй очередей реестра акцептованных требований кредиторов "Мегабанка". То есть вместо того чтобы продать автомобили и ускорить выплату задолженности перед кредиторами, ведь защита их прав является обязанностью ФГВФЛ, Рекрут использовала авто в собственных целях. Таким образом она не просто оттягивала их продажу и погашение выплаты средств людям, но и занижала стоимость авто.
Для подтверждения или опровержения указанной информации журналисты обратились с запросом в ФГВФЛ. УНН, в частности, попросило объяснить - с чем связаны частые поездки Светланы Рекрут за границу и кто их оплачивает. Кроме того, редакция УНН спросила, не считает ли Фонд использование автомобилей "Мегабанка" руководителем ФГВФЛ нарушением законодательства?
В ответ на первый журналистский запрос ФГВФЛ сообщил, что сведения о перемещении должностных лиц Фонда (командировки, деловые поездки и т.д.) являются служебной информацией, имеющей ограниченный доступ, а также добавил, что Рекрут обратилась в правоохранительные органы в отношении ИА УНН.
Для того, чтобы установить истину и получить информацию по существу запроса журналисты направили еще три новых запроса в ФГВФЛ, однако Рекрут продолжает упорно молчать о своих поездках за границу.
Напомним
Член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявила УНН, что будет инициировать проверку относительно поездок Светланы Рекрут за границу. Нардеп, в частности, отметила, что готова обратиться в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.
Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу
Директор Фонда гарантирования вкладов физических лиц продолжает игнорировать вопросы журналистов относительно ее частых поездок за границу и пользования автомобилями, принадлежащими банку, который ликвидируется Фондом.
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