Большинство - не всегда качество: почему партия Гройсмана не способна эффективно управлять громадами, которые контролирует

Недавно в СМИ сообщалось, что конфликт между главой Винницкой ОВА Сергеем Борзовым и Винницким областным советом, который контролируется Владимиром Гройсманом и его "Украинской стратегией" вышел на новый уровень. Сергей Борзов подписал бюджет региона на 2024 год, не вынося его на рассмотрение сессии облсовета. Такая возможность предусмотрена законодательством. Однако, причиной такого шага стала неконструктивная позиция большинства в Винницком областном совете, которую контролирует партия экс-премьера "Украинская стратегия Гройсмана" (УСГ), пишет УНН.

Детали

Это не впервые, когда обострение между властью и Владимиром Гройсманом выходит в публичную плоскость. В октябре этого года ареной противостояния стала Бершадская территориальная община. В Бершадском городском совете возник конфликт между городским головой и депутатами. Чтобы лучше понять причины этого конфликта, стоит рассмотреть основания, которые привели к его возникновению.

Большинство в Бершадском городском совете контролирует партия "Украинская стратегия Гройсмана", которая делегировала в представительный орган 10 депутатов. Городской голова Виталий Драган также представляет эту политическую силу.

Оппозиция представлена пятью депутатами от "Слуги народа", пятью - от партии "Наш край", по 4 - у "Голоса" и "Европейской Солидарности" Порошенко.

В итоге, Бершадь стала ярким примером, как политические интересы и партийная неразборчивость в формировании депутатского корпуса могут сделать заложниками жителей территориальной громады.

По свидетельствам жителей Бершади, городской голова Виталий Драган в своей деятельности в первую очередь сосредоточился на решении коммунальных вопросов. Работники горсовета рассказывают, что когда они получили коммунальное предприятие, оно находилось на грани банкротства.

Поэтому было принято решение создать новое предприятие, набрать штат специалистов и обновить технику. В частности, были закуплены новые автомобили для уборки мусора.

Однако, это не понравилось местным депутатам, поскольку деятельность по упорядочению городского хозяйства разрушала давние бизнес-схемы отдельных лиц, представленных в горсовете.

Таким образом, угроза потери полукоррупционного бизнеса в небольшой Бершаде объединила непримиримых политических оппонентов - "Слугу народа" и "Европейскую Солидарность" в противостоянии с городским головой. Ситуативно к ним присоединились и некоторые депутаты из других фракций.

Активность городского головы вызвала недовольство даже у его однопартийцев. В городе говорят, что Драган поставил интересы граждан выше интересов партии, которую представляет, а главные оппозиционеры, представленные в городском совете, имеют других депутатов, которые не разбираются в теме и просто поддерживают то, что им говорят. Но Драган настаивает, что диалог возможен и активно контактирует с депутатами-оппозиционерами, которые способны его поддерживать.

Другой причиной конфликта стало блокирование распределения бюджетных средств. Когда государство позволяло распределять средства через исполком, этот процесс был быстрым и эффективным. Однако, после прекращения этого механизма, депутаты из оппозиции начали блокировать выделение средств на коммунальные предприятия, обвиняя власть в некорректном использовании бюджетных средств.

Кроме этого, также возникли проблемы в Бершадском водоканале. В определенный момент вода, которая поставлялась в жилой микрорайон, стала неприятного желтого цвета. Городские власти подключили новую скважину, что улучшило ситуацию. Однако, депутаты из оппозиции не отмечают положительных изменений и продолжают критиковать работу властей.

Горожане отмечают недостаточное сотрудничество и конструктивный диалог между главой и депутатами. Несколько раз председатель публично приглашал депутатов к диалогу и обсуждениям, но они отказываются и требуют только кулуарных договоренностей.

Также, депутаты из оппозиции используют публичные сессии для своей политической агитации, снимая видео и распространяя информацию в негативном свете. И это происходит на фоне тотального отсутствия дисциплины среди депутатов, особенно со стороны представителей оппозиции. Рассказывают о случаях, когда депутаты некорректно ведут себя на сессиях.

Диалог, на который рассчитывал городской голова Драган, затруднен, поскольку депутаты из оппозиции не проявляют желания к конструктивному сотрудничеству, а гибкость городского большинства ограничена политическими интересами "Украинской стратегии Гройсмана". В итоге, главными пострадавшими остаются жители громады.

В октябре ситуацию удалось уладить благодаря вмешательству председателя Винницкой ОВА Сергея Борзова, который вынужден был лично принять участие в заседании Бершадского городского совета и успокоить своих депутатов от "Слуги народа". Но политическим силам, представленным в горсовете до сих пор не хватает понимания необходимости цивилизованных публичных обсуждений и регулярного диалога с обществом. Что только через конструктивную дискуссию можно найти компромиссные решения и продвинуться в решении проблем.

Противостояние руководства Винницкой ОВА с областным советом, конфликт между городским головой и депутатами Бершадского городского совета имеют свои причины и последствия. С одной стороны есть неспособность партии Гройсмана организовать работу общин, в которых они имеют большинство и попытки поставить под контроль другие общины Винницкой области.

Позиция городского головы Драгана в данном случае скорее исключение, чем правило. С другой стороны - попытки остальных политических сил, а также областной власти, ограничить влияние Гройсмана на процессы и защитить свои бизнес-интересы. А в итоге страдают жители территориальных громад, которые оказались беззащитными между молотом и наковальней безжалостной региональной политики и неспособности чиновников к общественному диалогу и пониманию интересов общества.

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