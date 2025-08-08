Корупційна схема у Держпродспоживслужбі Вінницької області: колишніх керівників викрили на хабарі за службове житло 8 серпня 2025

Колишнє керівництво Держпродспоживслужби Вінницької області підозрюється у хабарництві: посадовці вимагали 12 тисяч доларів за службове житло в Немирові. Під час обшуків у одного з підозрюваних вилучили наркотики.

Розслідування триває, повідомив Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Підозрювані у справі є: вже колишній начальник Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області та ексначальник Вінницького районного управління Держпродспоживслужби. Історія триває з квітня 2025 року, коли посадовці запропонували своєму підлеглому за хабар у розмірі 12 тисяч доларів США видати йому службове житло у м. Немирів. Аванс працівник повинен був віддати на початку, а решта – після отримання житла у власність

24 квітня під час отримання 6 тисяч доларів США - частини обумовленого хабаря - правоохоронці затримали тодішнього начальника Вінницького районного управління Держпродспоживслужби.

Йому оголосили підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід. У ході подальшого розслідування слідчі зібрали докази причетності до злочину іншого посадовця - на той час керівника Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області.

Під час обшуку в його помешканні "правоохоронці виявили та вилучили кокаїн і метамфетамін, які він незаконно зберігав".

За процесуального керівництва прокуратури 8 серпня йому також повідомлено про підозру. До суду скеровано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі понад 3 млн грн